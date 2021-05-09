Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил ветеранов с Днем Победы

Дмитрий Махонин. Фото: permkrai

Губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поздравил ветеранов и тружеников тыла с 9 мая с Днем Великой Победы. Глава региона отметил, что 9 мая - самый главный и самый священный праздник для нашей страны, которые уже 76 лет объединяет все поколения, вызывая самые искренние чувства – гордости и благодарности, радости и скорби.

- Мы никогда не забудем имена тех, кто героически сражался на фронте, оборонял наши города и села, самоотверженно трудился на фабриках и заводах, в колхозах и госпиталях. Кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость нашей Родины, - сказал Дмитрий Махонин.