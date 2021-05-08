Жена 31-летнего мужчины, которого нашли мертвым в Перми, считает, что его убили

Борис Морозов был найден мертвым 7 мая в своем автомобиле. Фото: Семейный архив.

В Перми 7 мая был найден погибшим 31-летний Борис Морозов. Больше суток его искала вся семья, друзья, волонтеры и полиция. Мужчина уехал из дома утром на своем автомобиле и пропал. К несчастью, тело Бориса было найдено вечером в машине. Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения мужчины, будут проведены необходимые экспертизы, чтобы выяснить причины случившегося.

Супруга Бориса Юлия Морозова считает, что ее мужа убили. Также на своей странице в социальной сети она написала пост о произошедшем, где просит неравнодушных пермяков помочь с похоронами мужа:

«Итак, друзья, с великой скорбью сообщаю, что 7 мая обнаружили Бориса мертвым! Погиб трагически, слов нет совсем и сил. Он был замечательным мужем, папой, сыном, братом и другом! Сейчас в ужасе находится вся семья. Вынуждена просить финансовой помощи у вас, кто сколько может помочь чтобы захоронить мужа. Похороны будут ориентировочно в понедельник 10 мая».

После обнаружения тела Бориса знакомые мужчины рассказали корреспонденту "КП", что он отравился угарным газом. В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что тело мужчины обнаружили в собственном автомобиле, без внешних признаков насильственной смерти. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Если вы хотите помочь Юлии Морозовой и их с Борисом дочкам, публикуем номер телефона +79097283380.

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