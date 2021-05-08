В Перми перекроют движение по площади Карла Маркса

В Перми 9 мая будет заложен камень на месте установки стелы «Пермь – город трудовой доблести». Фото: Виталий КОКШАРОВ

В Перми 9 мая будет заложен камень на месте установки стелы «Пермь – город трудовой доблести». В связи с этим на площади Карла Маркса будет перекрыто движение для транспорта. Изменятся маршруты некоторых автобусов.

С 14.15 до 15.00 будет временно прекращено движение по площади Карла Маркса в районе дома №94 по улице Сибирской (ВНИИ «Галургия»).

На этом участке будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 21.00 7 мая до 15.00 9 мая.

9 мая с 14.00 до 15.00 все автобусы пойдут в объезд.

№1, 5, 25, 33, 61, 63, 75 от Южной дамбы автобусы будут идти по улицам Чернышевского, 25 Октября, Белинского, в обратном направлении – без изменений.