В Пермском крае коронавирусную инфекцию выявили в 14 территориях за сутки

Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 55 147 жителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае за сутки коронавирусную инфекцию выявили в 14 территориях у 93 жителей. Региональный Роспотребнадзор сообщает, что больше всего заболевших в Перми – 67. В Большесосновском муниципальном районе и Октябрьском городском округе выявлено по 4 заболевших, в Алексндровском и Соликамском городских округах – по 3. По два заболевших в Чайковском, Чусовском и Лысьвенском городских округах. В Сивинском муниципальном округе, в Горнозаводском, Добрянском, Верещагинском, Березниковском и Губахинском городских округах по одному заболевшему.

Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 55 147 жителей.