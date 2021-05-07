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Общество7 мая 2021 21:26

В Пермском крае коронавирусную инфекцию выявили в 14 территориях за сутки

Больше всего заболевших в краевой столице
Анна Маркова
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Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 55 147 жителей.

Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 55 147 жителей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае за сутки коронавирусную инфекцию выявили в 14 территориях у 93 жителей. Региональный Роспотребнадзор сообщает, что больше всего заболевших в Перми – 67. В Большесосновском муниципальном районе и Октябрьском городском округе выявлено по 4 заболевших, в Алексндровском и Соликамском городских округах – по 3. По два заболевших в Чайковском, Чусовском и Лысьвенском городских округах. В Сивинском муниципальном округе, в Горнозаводском, Добрянском, Верещагинском, Березниковском и Губахинском городских округах по одному заболевшему.

Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 55 147 жителей.

Коронавирус в Перми и Пермском крае