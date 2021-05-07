В Пермском крае собака вцепилась в лицо 7-летней девочке

Этот пес несколько дней бегает за детьми по детским площадкам в Кондратово. Фото: Екатерина Сюзева.

В деревне Кондратово, 6 мая собака, похожая на лайку, напала на детей прямо на детской площадке. Сообщение об этом и видеозапись появились в социальной сети, их опубликовал отец девочек:

«Уважаемые односельчане прошу вашей помощи! Сегодня в 13.20 на детской площадке Садовое Кольцо 20, собака покусала мою дочь, а перед этим гоняла других детей. Просьба может кто знает, что за собака и владелец, хотим узнать бешенная она или нет. Никакой финансовой выгоды мы не ищем, просто держите своих собак на привязи не дай бог что они могут натворить. Огромное спасибо девушке, которая заступилась за наших девочек, в этой суматохе даже не поблагодарил, спасибо вам!», - написал Дмитрий Кибаев.

7-летнюю девочку родители отвезли в травмункт. Там ей наложили швы, теперь ребенок будет проходить длительное лечение, девочке будут ставить уколы против бешенства.

Серая собака с белым хвостом, закрученным в кольцо, не первый раз была замечена на детских площадках в Кондратово. Днем ранее на нее пожаловалась местная жительница. В группе в социальной сети она рассказала, что пес напугал ее сына.

«Чья собака бегает пугает детей и взрослых? Сына напугала моего, улица Садовое кольцо 20 и Культуры 8. Хозяин отзовись. Забери ее!», - написала Екатерина Сюзева.

- Она на моего сына бросилась, - рассказывает Екатерина. - Теперь у него страх, он боится собак, да и погулять выйти. Завтра пойду писать заявление в полицию.

Пока неизвестно, нашелся ли хозяин этой собаки и будут ли родители пострадавшей девочки обращаться в полицию.