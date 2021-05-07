В Перми закрывается отделение РЭО ГИБДД на бульваре Гагарина

Зарегистрировать автомобиль теперь можно на улице Спешилова, 107. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

В Перми отделение РЭО ГИБДД, которое располагалось по адресу: бульвар Гагарина, 80 больше не будет проводить регистрацию автомобилей.

Госавтоинспекция сообщает, что с 11 мая здесь будут принимать только экзамены у будущих водителей. По-прежнему тут возможен обмен водительских удостоверений, а также выдача международных водительских удостоверений.

- Отделение регистрации транспортных средств РЭО ГИБДД УМВД России по городу Перми будет осуществлять государственные услуги по регистрации транспорта, в том числе с проведением осмотра транспортных средств по адресу: ул. Спешилова, 107, - сообщают в ГИБДД по городу Перми.