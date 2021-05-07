В Перми окончены поиски пропавшего 31-летнего мужчины, который уехал на "Шкода Октавиа"

Поиски пропавшего мужчины в Перми окончены. Фото: архив "КП"

В Перми окончены поиски пропавшего 31-летнего Бориса Морозова. К сожалению, мужчина найден погибшим. Об этом сообщили в поисковом отряде им. Ирины Бухановой. Причины смерти и его местонахождение не сообщается.

Напомним, мужчина пропал утром 6 мая. Он уехал на своем автомобиле «Шкода Октавия» из дома в микрорайоне Кислотные дачи и пропал. Он не выходит на связь, телефон включен. Жена Бориса рассказала «КП», что поводов для исчезновения мужчины не было. Раньше он никогда не пропадал.

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