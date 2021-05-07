В Перми волонтеры срочно выходят на поиск пропавшего 31-летего мужчины

Борис Морозов пропал 6 мая. Фото: Семейный архив.

В Перми сегодня, 7 мая, в 19.30 волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой выходят на срочные поиски 31-летнего Бориса Морозова. Мужчина пропал утром 6 мая. Он уехал на своем автомобиле «Шкода Октавия» из дома в микрорайоне Кислотные дачи и пропал. Он не выходит на связь, телефон включен. Жена Бориса рассказала «КП», что поводов для исчезновения мужчины не было. Раньше он никогда не пропадал.

Госномер автомобиля Бориса Х045ОВ 59 регион.

Место сбора: г. Пермь, Мотовилихинский р-он, ул. Грибоедова 89 (кафе-шашлычная).

Форма одежды: «ГОРОД », яркая, удобная, теплая. С собой по возможности взять: жилеты, фонари, воду, горячий чай, перекус, свистки.

Координатор: Ксюша Макарова тел., 89026308082. Старший на месте: Марина Колесова тел., 89194862125.

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