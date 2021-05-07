Участок улицы Петропавловской закрывается для проведения реконструкции тепловой сети

Перекладка тепловых сетей в центральной части города будет вестись в рамках подготовки теплосетевой инфраструктуры к отопительному сезону 2021-2022 годов. Фото: Василий Вахрин

Сотрудники предприятия «Пермские тепловые сети» ООО «Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») приступают к ремонту участка тепломагистрали на улице Петропавловской города Перми. Для проведения работ здесь с 12 мая закрывается проезд автотранспорта. Работы согласованы с администрацией города Перми и дорожными службами.

Техническое перевооружение более 242 метров трубопровода диаметром 300 мм на ул. Петропавловская проводится в несколько этапов для минимизации дискомфорта горожан. Полностью техническое перевооружение тепломагистрали завершится во второй половине июня. Проект является продолжением перекладок прошлых лет, когда на улицах Газеты «Звезда» была смонтирована новая тепломагистраль на участке от ул. Пермская до ул. Петропавловская.

Перекладка тепловых сетей в центральной части города будет вестись в рамках подготовки теплосетевой инфраструктуры к отопительному сезону 2021-2022 годов. Работы согласованы с администрацией города Перми и дорожными службами. Обновление теплосетей проводится поэтапно в сжатые сроки, чтобы минимизировать ограничение движения транспорта и снизить дискомфорт для горожан.

Энергетики приносят жителям извинения за временный доставленный дискомфорт, и напоминают: от надежной подготовки теплосетей зависит стабильная подача отопления и горячей воды в будущем отопительном сезоне.