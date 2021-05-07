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Общество7 мая 2021 13:35

В Перми начался ремонт на улице Якутской

Дорожники обновят проезжую часть и тротуары
Анна Маркова
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Ремонтные работы на улице Якутской уже начались.

Ремонтные работы на улице Якутской уже начались.

Фото: Анна Маркова

В Перми начался ремонт улицы Якутской. Две полосы движения на участке от улицы Красноборской до границы с Кировским районом и в обратном направлении. Там будет уложен новый асфальт, обновят тротуары, установят ограждения, знаки, нанесут разметку. Подрядчик уже приступил к фрезерованию проезжей части.

- Подрядчик уже провел весь комплекс подготовительных работ – установил аншлаги и знаки, затем начал ремонт тротуаров и подходов к остановочных комплексам, провел фрезерование участка проезжей части, - рассказали в МКУ «Благоустройство Дзержинского района».

Напомним, что на улице Якутской в Перми образовались глубокие колеи на дорожном полотне. Минувшей зимой они стали причиной нескольких ДТП.