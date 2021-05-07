«В честь Дня радио». Связисты Ростелекома окутали оптическим кабелем главные достопримечательности Перми

Фото: Ростелеком

В честь своего профессионального праздника Дня радио связисты Ростелекома окутали оптическим кабелем главные достопримечательности Перми. Именно по оптике в квартиры и дома заходит интернет, а это самая быстрая и качественная связь в мире. Сигнал по такому кабелю проходит со скоростью света. А теперь немного рекордов:

- Пермь занимает 15 место в мире по стоимости домашнего интернета, чуть более трех рублей за каждый мегабит;

- потребление интернет-трафика в Прикамье выросло за год в полтора раза!

- самыми пиковыми месяцами активности в интернете стали апрель, ноябрь и декабрь 2020.

В подписях на фото сотрудники Ростелекома предположили, для чего нам нужен интернет в первую очередь. А вы для чего пользуетесь быстрым интернетом?

Фото: Ростелеком

Фото: Ростелеком

Фото: Ростелеком