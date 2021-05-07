В Пермском крае за сутки выявили 93 новых случая коронавирусной инфекции

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 55 147 заболевших. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае коронавирус за прошлые сутки подтвердился у 93 жителей. Барьер - меньше 100 человек был преодолен лишь на днях, число новых случаев в регионе постепенно продолжает снижаться.

Роспотребнадзор сообщает, что 10 человек из 93 были госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно, на дому. Среди заболевших трое детей. Больше всего инфицированных в возрасте от 50 лет.

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 55 147 заболевших.

Скончались от коронавируса за сутки еще 9 человек. Всего опасная болезнь унесла жизни 2237 прикамцев. На лечении в больничных палатах остаются 600 пациентов, из них - 47 подключены к аппаратам ИВЛ.