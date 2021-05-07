Жители Перми могут проголосовать за ремонт и благоустройство сквера или парка

В Перми продолжается голосование за объекты, которые могут быть отремонтированы и благоустроены в рамках проектов. Фото: Василий Вахрин

В Перми продолжается голосование за объекты, которые могут быть отремонтированы и благоустроены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среди» и нацпроекта «Жилье и городская среда». Голосование стартовало 26 апреля, в нем приняли участие уже 6,2 тысячи человек, среди них и глава Перми Алексей Дёмкин.

Среди объектов, за которые могут проголосовать жители - это 2 парка общегородского значения и 5 скверов районного масштаба. Выбрать можно один объект из предложенных на Едином общероссийском портале za.gorodsreda.ru до 30 мая.

– Проект «Формирование комфортной городской среды» – это реальная возможность для жителей стать инициаторами изменения городской среды, - говорит Алексей Дёмкин. - Одна из целей команды администрации Перми – вывести городскую среду на качественно новый уровень, создать точки притяжения для горожан. И сделать это возможно, только находясь в диалоге с людьми.

В сквере на улице Макаренко может появиться фонтан, зона отдыха, скейт-парк и площадка для дрессировки собак. Здесь планируется установить современные малые архитектурные формы, сделать освещение. Дополнит и украсит сквер высадка около 100 деревьев, 2,5 тысяч кустарников, 3,5 тысяч многолетних цветов.

Пермяки могут проголосовать за благоустройство сада имени Гоголя в Ленинском районе, сквера у здания по улице Советской Армии, 4, сквер Победителей в Свердловском районе, сквер у клуба им. Кирова, сквер им. Морозова в Орджоникидзевском районе, а также сквер «Мемориал Победы» в посёлке Новые Ляды.

Чтобы оставить голос, нужно зайти на сайт, выбрать муниципальное образование город Пермь, нажать на кнопку «Узнать подробности и проголосовать».

В голосовании могут принять участие те, кому уже исполнилось 14 лет. Объекты, которые наберут больше всего голосов, попадут в перечень территорий для благоустройства на следующий год. Также голоса принимаются в городских филиалах МФЦ.