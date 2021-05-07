За двое суток коронавирус выявили в 24 территориях Пермского края

Всего в регионе с начала пандемии - 55 054 случая новой коронавирусной инфекции. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пермском крае новых случаев заражения за двое суток выявлено – 192. За минувшие сутки впервые с весны прошлого года их число стало меньше 100. За двое суток новая коронавирус подтвердился у жителей 24 территорий.

В Перми 107 заболевших, в Пермском районе - 22. В Березниках 15 человек заболели коронавирусом. В Чайковском - 10, в Краснокамском и Соликамском округах по 7. 6 заболевших в Нытвенском округе, в Очерском округе – 3.

По 2 случая в 5 муниципалитетах: Большесосновский район, Осинский, Березовский, Сивинский и Лысьвенский округа.

В 11 территориях по 1 случаю: в Верещагинском, Оханском, Горнозаводском, Ординском, Карагайском, Красновишерском, Октябрьском, Юсьвенском и Частинском округах, а также Кунгурском районе и Кунгуре.

Всего в регионе с начала пандемии - 55 054 случая новой коронавирусной инфекции.