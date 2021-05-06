Затопит ли «Счастье»? На реках Пермского края ожидается пик половодья

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- Весеннее половодье еще не завершилось, но его уже можно отнести к самым низким за последнее десятилетие, - рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.

По данным экспертов, практически на всех реках Пермского края уровни воды существенно ниже средних максимумов. Но в ближайшие дни пик половодья ожидается на реках севера Прикамья. Это вызвано интенсивным таянием снега в горах региона и с прошедшими 4 мая сильными дождями.

В результате ожидается резкий подъем уровней воды. Пик половодья на реке Яйве пройдет 6-7 мая, на Вишере и Колве 8-9 мая. После этого начнется снижение уровней воды, приток воды в водохранилище также начнет снижаться. Подтопления населенных пунктов метеорологи не прогнозируют.

Так что традиционный вопрос: «Затопит ли «Счастье не за горами»? - похоже, получит отрицательный ответ.