В Перми окончены поиски пропавшей 3 мая женщины

Фото: поисковой отряд имени Ирины Бухановой/ВКонтакте

- Найдена, жива, просьба снять репосты, - сообщили волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой к записи о пропавшей 82-летней Валентине Губиной.

Напомним, пожилая женщина пропала 3 мая. В этот день она вышла из дома по улице Снайперов в Индустриальном районе и исчезла. Несколько дней пенсионерку искали родственники, волонтеры и полицейские.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Меня подозревают в его исчезновении». Друг, который последним видел Арсения Воронцова, рассказал, что с ним могло случиться

29-летний пермяк пропал 23 февраля (Подробнее...)