В Перми перекроют дорогу на улице Пионерской

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С 11 мая на улице Пионерской ограничат движение. Как сообщили в департаменте дорог и транспорта, перекрытие дороги связано с ремонтными работами.

- Движение ограничат между улицами Глеба Успенского и Седова (с возможностью заезда во двор дома №8). Ограничение движения транспорта связано с выполнением работ на сетях теплоснабжения. Работы будет выполнять «Пермская сетевая компания». Проведение работ позволит смонтировать новый теплопровод и обеспечить надежную подачу отопления и горячей воды в дома жителей, - сообщили в администрации Перми.

Автомобилистов призывают заранее планировать пути объезда.