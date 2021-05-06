«Единая Россия» в Прикамье участвует в акциях, посвященных празднованию Дня Победы

Фото: «Единая Россия»

Ежегодно представители партии поддерживают традицию раздачи жителям края георгиевских лент, которые люди повязывают на одежду в знак уважения и памяти к солдатам, отстоявшим свободу во время Великой Отечественной войны. Акция проходит во всех территориях края. Раздавать населению символические ленточки помогают активисты «Молодой Гвардии Единой России». Всего планируется раздать около 60 тыс. лент.

Многие территории края подключились к всероссийской акции «Окна Победы», которая была запущена в прошлом году в период самоизоляции. В рамках акции учреждения образования и культуры, организации и просто жители украшают окна георгиевскими лентами, вырезанными из бумаги белыми голубями, красными звёздами и гвоздиками, красочными рисунками и словами благодарности ветеранам.

«Педагоги организуют работу со школьниками: вместе выбирают картинки, надписи на военную тематику, ребята их вырезают и наклеивают на окна. Многие участвуют в акции семьями. Дети вместе с родителями украшают окна в своих квартирах и домах», - рассказывает исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Суксунского городского округа Ксения Пролубникова.

Фото: «Единая Россия»

«Окна Победы» также появились в Кунгуре, Кудымкаре, Чайковском, Кишертском районе и других территориях. Это возможность ещё раз рассказать детям о важности праздника. «Часто дети задают вопросы не только педагогам, но и своим родителям, бабушкам и дедушкам. Конечно, это очень важно для сохранения истории и памяти», - уверены организаторы акции.

Кроме того, во многих территориях запланированы театрализованные поздравления под окнами дома фронтовиков. Так, в Лысьве 7 мая творческое выступление под своими окнами увидит участник битвы за Сталинград Геннадий Францович Федорышин. Помимо выступления перед домом ветерана пройдет парадный расчет из 18 человек. Участниками парада станут ребята из подготовительной группы детского сада «Крылатые качели», а также отряд юнармейцев.

Фото: «Единая Россия»

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в канун Дня Победы особое внимание при подготовке к празднику необходимо уделять уборке памятных мест, скульптурных композиций, воинских захоронений и других мемориальных объектов Прикамья. «На сегодняшний день в Пермском крае насчитывается более 1,1 тыс. мемориалов, обелисков, стел, плит и других объектов, посвященных героям Великой Отечественной войны. Считаю, что к 9 Мая все они должны быть убраны, восстановлены и отремонтированы после зимнего периода», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Региональное отделение «Единой России» традиционно присоединяется к уборке знаковых мест. Активисты проводят субботники по благоустройству воинских мемориалов во всех районах Прикамья. В частности, 5 мая единороссы Кудымкара навели порядок в парке Победы и у мемориала «Звездочка»; в Орджоникидзевском районе Перми работы будут проведены у Мемориала во имя павших работников химического завода в годы войны (Пермский химический завод им. Орджоникидзе, ныне АО «Камтекс»), а также у стелы «Подвиг народа бессмертен» у ДК им. Чехова.

Фото: «Единая Россия»

Активисты также наводят порядок у домов ветеранов. Так, в Перми на этой неделе на проспекте Парковый 37а будет проведено благоустройство клумбы под окнами ветерана Аркадия Ивановича Русинова, а на улице Крисанова, 69 – под окнами фронтовика Николая Александровича Глебова. Акция получила название «Палисадник Победы». Добровольцы будут благоустраивать клумбы, высаживать цветы под окнами участников войны.

Фото: «Единая Россия»

Кроме того, в преддверии Дня Победы в рамках акции «Подарок ветерану» представители партии «Единая Россия», волонтеры и депутаты всех уровней навестят фронтовиков, поздравят с наступающим праздником и вручат цветы и подарки.

В рамках патриотической акции «География Подвига. Место силы» депутаты всех уровней, жители региона в период с 6 по 9 мая расскажут в своих социальных сетях (в формате видеоролика, поста с фотографией) о знаковых местах, связанных с трудовым, воинским подвигом народа во время Великой Отечественной войны. Это может быть дом, больница, дорога, мемориал, цех завода, место отправки на фронт. Почитать истории участников акции можно будет по хэштегам #ГеографияПодвига #МестоСилы.

Одной из самых масштабных акций традиционно станет «Бессмертный полк». К ней смогут присоединиться все желающие 9 мая. Акция будет проходить онлайн. Чтобы принять участие, жителям региона предлагается сменить главное фото в аккаунтах в соцсетях на снимок члена семьи, который помогал приближать Победу. Посты с рассказами о семейных героях необходимо сопроводить хэштегом #БессмертныйПолк, чтобы как можно людей больше узнали о подвигах ваших предков.

«Очень важно, что в акциях, посвященных празднованию Дня Победы, активно принимает участие молодежь. У большинства из них уже нет в живых тех родственников, которые были свидетелями того времени. Одно дело узнавать историю войны из учебников, другое – самим участвовать в каких-то мероприятиях, осознавать значимость подвига наших предков», - отметил Герой России, депутат Законодательного собрания Пермского края Сергей Яшкин.