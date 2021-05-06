«Опасна для постояльцев». В Перми опечатали гостиницу «Амулет»

В Перми закрыли гостиницу «Амулет». Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю

Накануне в гостиницу «Амулет» по улице Седова, 9 с проверкой пришли сотрудники прокуратуры и МЧС. Во время проверки работники ведомств установили, что в мини-отеле нарушали правила пожарной безопасности. Прокурор Свердловского района обратился в суд с иском о приостановлении деятельности отеля.

- Объект опечатан до устранения выявленных нарушений. Сотрудники органов принудительного исполнения будут регулярно проводить проверки сохранности наложенных пломб, - сообщили в УФССП по Пермскому краю.