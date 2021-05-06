Избивала пряжкой ремня: пермячка постоянно истязала 8-летнюю дочь

- Фото: Анна Маркова

34-летняя жительница Закамска невзлюбила свою 8-летнюю дочь и постоянно избивала ее. Девочке доставалось по любой причине. Мать била ее и руками, и пряжкой ремня. Причем, не только у себя дома, но и в квартире бабушки девочки.

Когда о систематических побоях стало известно, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего».

- В ходе расследования уголовного дела девочка из семьи изъята и помещена в социальное учреждение, - рассказали в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю. – Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.