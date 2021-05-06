Следователи начали проверку после смерти пожилой женщины в пермской больнице

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78-летняя жительница поселка Юго-Камский 4 мая скончалась в пермской МСЧ №1. Ей был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция», поэтому из поселковой больницы женщину перевели в Пермь. Родственники пожаловались, что в МСЧ за больной никто не ухаживал, что и привело к ее смерти.

- Следственные органы проводят доследственную проверку по факту смерти женщины в связи с ненадлежащим оказанием ей медицинской помощи, о чем сообщили средства массовой информации,- рассказали в пресс-службе СУ СКР. - В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе проведения проверки будет дана правовая оценка действиям медицинских работников. По результатам проверки следователем будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.

В краевом Минздраве «Комсомолке» сообщили, что также занимаются проверкой этого случая.