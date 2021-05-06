В Перми изменят движение двух автобусов

На Бродовском тракте идут дорожные работы. Из-за этого автобус маршрута №75 с 6 по 10 мая будет ходить от площади Дружбы только до Липовой горы. А до микрорайона Соболи можно будет доехать на автобусе №25.

- Для обеспечения транспортной доступности микрорайона Соболи с 6 по 10 мая часть рейсов автобуса №25 будет курсировать сообщением «Комсомольская площадь — НПО «Биомед» — микрорайон Соболи», - рассказали в городском департаменте транспорта. - На автобусах продленных рейсов будет установлена специальная табличка «до Соболей».

Автобус №25 от микрорайона Соболи до Комсомольской площади пойдет по улице Таежной, Бродовскому тракту, улице Братской.

Еще одно изменение касается графика движения автобуса №80 «ДДК им. Кирова – улица милиционера Власова». 6 и 7 мая он будет ходить будничному расписанию, то есть на линию выйдет больше машин. Это вызвано жалобами пассажиров на переполненные автобусы.