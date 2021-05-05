В Перми мужчина захлебнулся в овощной яме

Во вторник, 4 мая, в службу спасения позвонил житель Орджоникидзевского района. Мужчина сказал что его 45-летний родственник упал в наполненную водой овощную яму и достать его никто не может.

- Когда спасатели приехали на место ЧП, выяснилось, что мужчина захлебнулся и умер. Тело умершего вытащили из ямы и передали родственникам, - сообщил "КП" источник, знакомый с ситуацией.

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