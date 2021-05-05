В Пермский край привезли крупную партию вакцины «ЭпиВакКорона» от COVID-19

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В Пермский край доставили 16 920 комплектов вакцины «ЭпиВакКорона» от COVID-19. Препарат уже развезли в поликлиники и частными медорганизации, участвующие в иммунизации.

В краевом минздраве отмечают, что «ЭпиВакКорона» не требует особых условий хранения, его можно содержать при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов. Вакцина является двухкомпонентной: также, как и вакцину «Спутник V» ее вводят с интервалом в 21 день.

«В поликлиниках, которым поручена вакцинация от COVID-19, созданы все условия для наращивания темпов и активизации прививочной кампании, – говорит министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. – Призываю земляков сделать прививку, а руководителей учреждений и предприятий – обеспечить организованную иммунизацию сотрудников. Массовая вакцинация поможет жителям Прикамья сформировать коллективный иммунитет и уберечь свое здоровье».

Как записаться на вакцинацию через портал Госуслуги:

- Зайти на официальный интернет-портал государственных услуг;

- Нажать на главной странице на баннер с надписью «Защитите себя и своих близких! Сделайте прививку от COVID-19»;

- Заполнить все необходимые персональные данные на появившемся бланке;

- Выбрать лечебно-профилактическое учреждение;

- Выбрать медицинскую услугу, которую хотите получить – «Вакцинация от COVID-19»;

- Выбрать удобную для Вас дату и время.

По данным регионального Минздрава, с начала массовой вакцинации в Пермском крае первым компонентом уже привиты 178 177 жителей, вторым - 114 831 человек.