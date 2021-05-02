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Общество2 мая 2021 15:12

Байкеры Пермского края открыли мотосезон-2021

Они проехали колонной по столице Прикамья
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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В ожидании старта.

В ожидании старта.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня жители Перми могли слышать за окнами басовитый рокот мотоциклов. А прохожие на улицах наблюдали завораживающую картину: прикамские байкеры сегодня, 2 мая, открыли мотосезон-2021 и по традиции проехали колонной по центральным улицам города.

На площадке у торгового центра «Лента» на Бульваре Гагарина собрались владельцы стальных конец со всего края. Затем они дружно стартовали, возвещая о начале лучшей поры для мотоциклистов.

По окончании мотопробега члены оргкомитета МОТО59.РУ поблагодарили всех, кто принял в нем участие.

- Всем ровных Дорог, путешествий и отличных покатушек! – поздравили они байкеров. - Берегите себя!

В путь!

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А вот и эмблема организаторов пробега.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Старый добрый "Иж" не подведет.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Байкеры на улицах города.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО