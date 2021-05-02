Байкеры Пермского края открыли мотосезон-2021

В ожидании старта.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Сегодня жители Перми могли слышать за окнами басовитый рокот мотоциклов. А прохожие на улицах наблюдали завораживающую картину: прикамские байкеры сегодня, 2 мая, открыли мотосезон-2021 и по традиции проехали колонной по центральным улицам города.
На площадке у торгового центра «Лента» на Бульваре Гагарина собрались владельцы стальных конец со всего края. Затем они дружно стартовали, возвещая о начале лучшей поры для мотоциклистов.
По окончании мотопробега члены оргкомитета МОТО59.РУ поблагодарили всех, кто принял в нем участие.
- Всем ровных Дорог, путешествий и отличных покатушек! – поздравили они байкеров. - Берегите себя!
В путь!
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
А вот и эмблема организаторов пробега.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Старый добрый "Иж" не подведет.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Байкеры на улицах города.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО