В Пермском крае за сутки выявили 102 случая инфицирования COVID-19

Фото: краевой Минздрав.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявили 102 новых случая заражения COVID-19: 30 человек проходят лечение в больницах, 72 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 54 653. В числе 102 новых инфицированных 45 пациентов мужского пола, 57 – женского, среди заболевших 3 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 11 человек, от 30 до 49 лет – 30 человек, 32 в возрасте 50-64 и 26 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.