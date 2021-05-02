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Происшествия2 мая 2021 8:27

В Прикамье следователи начали проверку после падения на женщину незакрепленной автобусной остановки

Павильон повалило ураганным ветром
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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На снимке видно, что остановочный павильон не был закреплен.

На снимке видно, что остановочный павильон не был закреплен.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сломанные деревья, порванные провода электролиний, поваленные металлические конструкции, покореженные автомобили – таковы последствия ураганного ветра, который пронесся по населенным пунктам вчера, 1 мая.

Мы уже писали, что на улице Мильчакова на 46-летнюю пермячку повалился стальной павильон остановочного комплекса, женщину с травмами увезли в больницу.

Пермские следователи сообщили, что начали проверку этого ЧП, после которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Вообще-то по СНиПам любые навесы и ограждающие конструкции в городе должны быть заякорены - иметь заглубленный столбчатый фундамент или крепиться к бетонной подушке. На фото, которое сделал фотокорреспондент «КП», видно, что ни того, ни другого сделано не было.

- Следственными органами проводится процессуальная проверка по факту причинения травм женщине во время падения остановочного павильона, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. – Днем 1 мая остановочный павильон, установленный возле дома по улице Мильчакова, 4, упал на 46-летнюю женщину. С травмами различной степени тяжести ее госпитализировали. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.

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