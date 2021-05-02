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Общество2 мая 2021 7:53

В Пермской епархии рассказали, где можно освятить куличи и пасхальные яйца на открытом воздухе

Православные Прикамья отмечают Светлую Пасху
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье православные отмечают Светлую Пасху. Сегодня утром, 2 мая, в главном храме края – в Свято-Троицком кафедральном соборе прошел Крестный ход, состоялись Пасхальная заутреня и ранняя Божественная Литургия. С Пасхальным посланием обратился митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий, в нем прозвучали заветные слова: «Христос Воскресе!».

Многие пермяки интересуются, где в условиях коронавируса можно освятить пасхальную снедь, чтобы не подвергать себя и других опасности?

- Освещение куличей, яиц и пасхальной снеди будет организовано на открытом воздухе после 12.00 на площади перед Свято-Троицким кафедральным собором на улице Монастырской, 93в, - сообщили в Пермской епархии.