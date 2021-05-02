Синоптики рассказали, какой в Прикамье будет погода на Пасху

Непогода нынче в моде. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В первый день мая сильный юго-западный ветер наделал немало бед в Перми и населенных пунктах Пермского края – он ломал деревья, переворачивал автобусные остановки, обрывал линии электропередач. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду.

А какой будет погода в воскресенье, 2 мая?

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ветер переменится на северо-западный и немного стихнет, хотя его порывы могут быть сильными.

- 2 мая ожидается западный и северо-западный ветер от 7 до 12 метров в секунду, его порывы могут достигать 17 метров в секунду, - предупредили метеорологи центра. – Днем будет от +8 до +13 градусов, погода будет пасмурной с прояснениями, местами пройдут дожди. По предварительным данным, осадки прекратятся 3 мая. Но уже 4 мая дожди возобновятся.

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