В Пермь приедет московский поэт Полина Корицкая

Фото: Полина Корицкая/Facebook

В рамках музыкально-поэтического тура по 12 городам в Пермь и Кунгур приедет московский поэт Полина Корицкая.

2 мая в 19:00 Полина Корицкая выступит в Пермском клубе «Запрещенная Рыба» на улица 25 Октября, 26. Гостей ждет насыщенная, необычная музыкально-поэтическая программа с маркировкой 18+.

3 мая, Полина Корицкая выступит в Кунгурской ледяной пещере – одной из самых известных и популярных туристических достопримечательностей Урала, «визитной карточке» Пермского края. Зрителей будет представлена необычная, с мистическим оттенком музыкально-поэтическая программа под аккомпанемент гитары (Дмитрий Пучко). На короткое время каждый посетитель пещеры может стать свидетелем небольшого чуда - исполнения прекрасных стихов и песен под сводами одного из гротов.

В Кунгурской пещере 48 гротов и около 60 озер неописуемой красоты. Выступление Полины Корицкой состоится в гроте "Руины Помпеи", в рамках обзорной экскурсии с 13:00 до 15:00 3 мая по обычной стоимости. После просмотра шоу зрители смогут купить книгу стихов Полины Корицкой "Симптомы быта" с автографом.

Билеты можно приобрести через официальную кассу: https://kungurcave.ru/ekskursii.html#ex или по телефону: 8-800-700-17-33.

Об авторе

Корицкая Полина Николаевна поэт, прозаик, детский писатель, автор-исполнитель. Родилась в Томске. Выпускник Литературного института им. А.М. Горького. Автор книг «Самокрутки» (проза, контркультура, 2014) и «Симптомы быта» (поэзия, 2019). Член Союза Писателей Москвы и Интернационального Союза Писателей. Победитель фестиваля молодой поэзии «Филатов-Фест» 2019. Лауреат премии «Начало» Союза Писателей Москвы 2019. Лауреат премии "Справедливая Россия" 2020 (поэзия). Лонг-лист премии «Дебют» (малая проза, 2011). Лонг-лист VIII Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь». Лонг-лист XV, XVI Волошинского конкурса по поэтическим номинациям. Участник и стипендиат форумов молодых писателей ФСЭИП. Лонг-лист премии «Лицей» 2019, 2020 и 2021 (поэзия). Лонг-лист премии «Двенадцать» 2020 (поэзия).