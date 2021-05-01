В ДТП на трассе в Пермском крае погибла 15-летняя девочка

Фото: ОГИБДД ОМВД России по Березниковскому городскому округу

В субботу, 1 мая, на автодороге Кострома- Шерья- Киров - Пермь со стороны Кирова по территории Сивинского района ехала 56-летняя водитель «Лада-Калина». Во время обгона женщина не справилась с управлением, выехала на «встречку» и врезалась в грузовик Scania R400.

- В результате происшествия водитель «Лада-Калина» госпитализирована, ее 15 летняя пассажирка, находившаяся на переднем пассажирском сидении, получила смертельную травму, - сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Березниковскому городскому округу.

Фото: ОГИБДД ОМВД России по Березниковскому городскому округу

На территории Пермского края это уже пятый ребенок, чья жизнь оборвалась на дороге. Госавтоинспекция призывает водителей, не рисковать и не выезжать на встречную полосу движения.