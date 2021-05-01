В Перми отменили фейерверк в честь присвоения Перми звания «Город трудовой доблести»

- Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Из-за погодных условий запланированный на сегодня фейерверк в честь присвоения Перми почетного звания «Город трудовой доблести» не состоится. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, летом 2020 года президент России Владимир Путин присвоил 20 городам почетные звания «Города трудовой доблести». Пермь стала одним из городов, удостоенных российского признания за вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

В честь присуждения высокого звания в Перми установили стелу с изображением герба города и текстом соответствующего Указа главы государства. А также каждые 1 и 9 мая должен проводиться праздничный салют.