Мэр Перми призвал пермяков не выходить из дома

Алексей Дёмкин. Фото: @demkin_an

Сегодня, 1 мая, не на шутку разыгравшийся ветер устроил целый погром на улицах Перми. Резкими порывами валило деревья, сносило установленные ко Дню Победы флаги и другие конструкции, переворачивало остановочные комплексы, один из которых упал на женщину. О произошедшем в своем Instagram-аккаунте сообщил глава Перми Алексей Дёмкин

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- От падения остановки на улице Мильчакова пострадала женщина, ее госпитализировали. Поручил главам районов оперативно подключиться к ликвидации последствий сильных порывов ветра. Обращаюсь к жителям города: по возможности, пока ветер не утихнет, побудьте дома. При необходимости можно обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112", - написал Алексей Дёмкин.

По данным МЧС по Пермскому краю, 1 мая порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. Также прогнозируются дождь и гроза.