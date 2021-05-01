- Фото: архив "КП"

- Пассажир и водитель приехали в Пермь из Нижнего Тагила. На въезде в парковочную зону аэропорта «Большое Савино» между ними возник конфликт - женщину не устроила стоимость поездки. Она решила разрешить его таким образом. По факту произошедшего проводится проверка, - сообщили в МВД на транспорте по Уральскому федеральному округу.

Напомним, в пятницу, 30 апреля, на территории аэропорта «Большое Савино» в Перми 43- летняя женщина выстрелила из травматического пистолета в голову 63-летнему таксисту. Мужчина получил травму губы и от госпитализации отказался.