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Происшествия1 мая 2021 10:39

«Был сильный удар». В Перми на пассажирский автобус упало дерево

ЧП произошло на улице Пушкина
Борис МеркушевБорис Меркушев
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу, 1 апреля, в Перми на улице Пушкина на пассажирский автобус №116 прямо во время движения упало дерево. К счастью, пассажиры отделались легким испугом.

- Мы спокойно ехали, вдруг почувствовали сильный удар, ничего не поняли, автобус резко остановился, мы вышли и увидели произошедшее, - рассказал один из пассажиров.

Как сообщил журналист "КП", оказавшийся на месте происшествия, половина пассажиров остались в салоне, а другая половина пересела на другой транспорт.

30 апреля в ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждали пермяков о непогоде. Сообщалось, что 1 мая порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду. Также сегодня ожидаются дожди и грозы.

ЧП