Губернатор Пермского края обратился с поручением к Минтербезу после пожара, на котором погибли восемь человек

Дмитрий Махонин. Фото: https:permkrai.ru

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министерству территориальной безопасности принять все меры по проведению всестороннего анализа неблагоприятной пожарной обстановки в крае, где уже с начала года на пожарах погибли 13 детей.

Напомним, утром 1 мая в Кудымкаре произошел пожар в частном одноэтажном деревянном доме. В огне погибло восемь человек. Среди них двое детей - 4 и 9 лет и, предположительно, их 39-летняя мама. Также, по предварительной информации, среди жертв 20-летний парень, 30-летний молодой мужчина, и две женщины 66 и 40 лет, личность еще одного человека устанавливается.

По факту смерти людей на пожаре СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".