На реке в Пермском крае без вести пропал мужчина: волонтеры просят помощи в поисках

- Фото: архив "КП"

Волонтеры поискового отряда "Регион59" разместили пост с просьбой о помощи в поисках пропавшего на реке мужчины.

Как сообщил "КП" источник, знакомый с ситуацией, 28 апреля молодой мужчина -35-40 лет - переплывал реку Зырянка в Березниках. В какой-то момент лодка перевернулась, и он оказался в воде. Вероятнее всего, мужчина утонул.

Теперь волонтерам требуются лодки, «кошки» и эхолот со структурным сканером. Всех, кто может помочь в поисках, просят звонить по телефонам: 8 982 240 63 52 - координатор поиска Илья и 8 963 014 14 13 - волонтер Екатерина.

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