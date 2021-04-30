В МЧС предупредили жителей Прикамья о шквалистом ветре, ливнях и грозах

Непогода. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В ближайшие сутки спасатели ГУ МЧС по Пермскому краю советуют быть осторожными: стараться не подходить близко к высоким деревьям, линиям электропередач, металлическим конструкциям и не парковать возле них свои автомобили.

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра, 1 мая, в Прикамье ожидаются дожди, в отдельных районах сильные, а также грозы.

Кроме того, будет дуть сильный юго-западный ветер с порывами скоростью до 23 метров в секунду.

Температура воздуха днем в Первомай, по данным метеорологов, ожидается +12…+17 градусов, по северу края – до+7 градусов.