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Общество30 апреля 2021 18:06

В МЧС предупредили жителей Прикамья о шквалистом ветре, ливнях и грозах

Погода в первый майский день может ухудшиться
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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Непогода.

Непогода.

Фото: Надежда БУТОВИЧ

В ближайшие сутки спасатели ГУ МЧС по Пермскому краю советуют быть осторожными: стараться не подходить близко к высоким деревьям, линиям электропередач, металлическим конструкциям и не парковать возле них свои автомобили.

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра, 1 мая, в Прикамье ожидаются дожди, в отдельных районах сильные, а также грозы.

Кроме того, будет дуть сильный юго-западный ветер с порывами скоростью до 23 метров в секунду.

Температура воздуха днем в Первомай, по данным метеорологов, ожидается +12…+17 градусов, по северу края – до+7 градусов.