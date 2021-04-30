Сотрудники УФСБ по Пермскому краю задержали следователя прикамского ГУ МВД

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Сотрудники УФСБ задержали следователя из следственной части ГСУ ГУ МВД. Как выяснилось, это произошло позавчера, 28 апреля.

По некоторым данным, следователь расследовал нарушения при выполнении контрактов, связанных с возведением дорожных объектов, и его задержали после получения взятки в 1,2 миллиона рублей, которую передал адвокат одного из подозреваемых в преступлении.

- Факт задержания сотрудника ГУ МВД подтверждаем, материалы дела направлены в СУ СКР для принятия процессуального решения, - подтвердили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.

- Предварительно установлено, что в апреле 2020 года следователь Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю получил незаконное денежное вознаграждение за не привлечение к уголовной ответственности гражданина, - прокомментировали в ГУ МВД по Пермскому краю. - При этом полномочиями по решению вопроса о привлечении или не привлечении к уголовной ответственности участников уголовного судопроизводства не обладал. В настоящее время в отношении сотрудника принято процессуальное решение. Следователь уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. В случае установления вины, он понесет наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.