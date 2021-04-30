Перед поездками на майские праздники необходимо проверить отсутствие долгов за тепло и горячую воду

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В преддверии продолжительных праздничных дней сотрудники Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» и Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю рекомендуют проверить отсутствие задолженности за услуги отопления и горячего водоснабжения перед поездкой по региону, за пределы Пермского края и выезде за границу. На автомобили должников будет наложен арест в ходе специализированных рейдов на автотрассах и на выездах из городов, а в аэропортах и пунктах приграничного контроля можно будет столкнуться с ограничением на выезд за рубеж, наложенном судебными приставами.

Для того, чтобы избежать неприятных последствий, до отъезда необходимо проверить отсутствие задолженности в квитанции за услуги отопления и горячего водоснабжения и осуществить оплату в режиме онлайн: на сайтах расчетно-кассовых центров (РКЦ) или вашем интернет-банке. «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам о важности своевременной оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения.

«Лишиться автомобиля в поездке на дачу вдвойне неприятно, учитывая, что для его возврата помимо погашения долга за тепло придется внести исполнительский сбор и погасить начисленные пени. Сорванная поездка на отдых за рубежом или в пределах России может обойтись несоизмеримо дороже, чем сумма погашенной вовремя задолженности. Поэтому мы настоятельно рекомендуем не откладывая проверить отсутствие долга за тепло и ГВС и погасить его любым удобным способом, чтобы провести майские праздники с хорошим настроением и без лишних проблем», — напоминает руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Марина Мотовилова.