Генеральным директором Пермского театра оперы и балета назначили Довлета Анзарокова

Гендиректором оперного театра Перми назначен Довлет Анзароков. Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края.

Новым генеральным директором Пермского театра оперы и балета назначен Довлет Анзароков. 30 апреля его представили руководству театра.

Об Анзарокове известно, что он окончил композиторский факультет Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова (диплом с отличием). Работал в Александринском театре (Национальном драматическом театре России).

В разные годы был главным администратором Концертного зала Мариинского театра, начальником отдела продаж в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии, заместителем директора в ТЮЗе им. А.А. Брянцева.

Является советником при ректорате Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. - Новый генеральный директор Пермского театра оперы и балета был выбран в результате сложного отбора, - говорят в Министерстве культуры Пермского края. - От конкурса было решено отказаться, так как, во-первых, Устав театра не предполагал проведения конкурса, а, во-вторых, профессионалов такого высокого уровня очень мало, и нужен адресный подход. Довлет Анзароков – автор более 40 музыкальных произведений различных форм и жанров. Премьеры сочинений проходили на сценах престижных концертных залов в России (Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д. Д. Шостаковича) и за рубежом (Концертхаус, Берлин, Эльбская филармония Гамбурга).