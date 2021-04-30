В пятницу, 30 апреля, Пермь встала в 9-балльных пробках

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Предстоящие длинные майские выходные уже дают о себе знать. В пятницу, 30 апреля, пермяки начали уезжать из города и, судя по всему, сделали это одновременно и сразу всем городом. На 15.40 сервис "Яндекс пробки" оценивает загруженность дорог в 9 из 10 баллов.

Комсомольский проспект стоит в обе стороны от улицы Ленина до Белинского. Серьезные пробки на Чкаловской дамбе. Сильно затруднено движение на улице Ленина в сторону в сторону Пермь-2. Стоит Куйбышева, Попова, Героев Хасана. В общем - практически весь город.

Фото: скриншот "Яндекс карты"

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