В Пермском крае стартовала акция «Весна — тают пени!»

Фото: «Т Плюс»

Клиенты «Т Плюс», «Пермской сетевой компании» и «Березниковской сетевой компании» могут погасить свои долги за услуги отопления и горячего водоснабжения со списанием накопившихся пеней в рамках акции «Весна — тают пени!».

Для участия в акции необходимо выполнить два обязательных условия: заполнить анкету на сайте акции или офисе расчетно-кассового центра, а также оплатить квитанции за апрель и май до 30 июня.

Узнать сумму задолженности можно в квитанции за услуги отопления и горячего водоснабжения. В начале мая в почтовых ящиках клиентов «Т Плюс», «Пермской сетевой компании» и «Березниковской сетевой компании» окажутся квитанции за апрель. Оплату можно осуществить в режиме онлайн: на сайтах расчетно-кассовых центров (РКЦ) или вашем интернет-банке. Подробнее о способах дистанционной оплаты можно узнать на сайте «ЭнергосбыТ Плюс».

В минувшие годы в аналогичной акции «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие десятки тысяч клиентов, которые воспользовались возможностью избавиться от своих долгов с выгодой для себя. «К завершению отопительного сезона у некоторых наших клиентов появляется задолженность, которую они стремятся погасить. Мы идем навстречу к таким ответственным людям и списываем накопившиеся пени. В свою очередь, тех, кто продолжает накапливать долги, предупреждаем, что должникам за тепло и горячую воду сейчас применяются самые строгие меры, предусмотренные законом. Долг всего за несколько месяцев может стать основанием для обращения в суд, наложения ареста на денежные средства и имущество должника», — напоминает Евсей Петров, директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».