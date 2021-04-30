В Перми перекроют участок улицы Героев Хасана

В Перми с 6 мая ограничат проезд на улице Героев Хасана. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Перми продолжатся реконструкция улицы Героев Хасана. Сейчас там проходит укладка асфальта. В связи с этим временно будет закрыт участок улицы для проезда транспорта.

С 00.00 6 мая до 6.00 11 мая не проехать по проезжей части Бродовского тракта перед перекрестком с улицей Героев Хасана.

Напомним, завершить работы по реконструкции улицы планируется уже в этом году. Проектом предусмотрено устройство шести полос движения, по три в каждую сторону, с разделительной полосой между ними. Вдоль улицы будут устроены тротуары с двух сторон и велодорожка.