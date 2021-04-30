В Перми на пожаре погиб мужчина и пострадала женщина. Фото: Василий Вахрин

В пятницу, 30 апреля, в Перми около 5.00 случился пожар на улице Зюкайская, 7. Это двухэтажный деревянный жилой барак в Орджоникидзевском районе. В нем 16 квартир, он частично расселен, но в нескольких проживают люди. На место были вызваны пожарные.

Горела квартира на втором этаже, площадь пожара составила 30 кв. м. До приезда пожарных 5 человек эвакуировались сами из горящего дома. Одна женщина была спасена пожарными, она получила ожоги. Приехавшие на вызов медики госпитализировали ее.

- На пожаре был обнаружен погибший мужчина, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Специалисты проведут проверку по факту пожара, будут установлены его причины.