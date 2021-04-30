Новый детский сад в Дзержинском районе Перми откроется уже в мае

Фото: gorodperm.ru

Строительство детского сада в Дзержинском районе Перми всегда было острым вопросом для местных жителей. Из-за нехватки мест в дошкольных учреждениях района, родители возили детей в детсады Ленинского, Свердловского и Индустриального районов. Постройка нового детского сада на улице Плеханова, 63 позволила значительно улучшить ситуацию. Новое здание стало третьим корпусом детского сада «Талантика».

Глава Пермского края Дмитрий Махонин, мэр Перми Алексей Дёмкин и руководитель Пермской Гордумы Дмитрий Малютин лично приехали оценивать новый корпус детсада.

Губернатор отметил, «Талантика» - это не просто название, а концепция садика, в котором созданы условия для развития разных способностей у детей

– Благодаря таким проектам дети находятся в замечательных, комфортных условиях, а родителей могут со спокойным сердцем работать, не переживая за своих малышей. – отметил Дмитрий Махонин. – Для улучшения демографической ситуации в регионе важно решить проблему с очередями в дошкольные учреждения. В 2021 году в Пермском крае будет построено 10 детских садов.

По словам Дмитрия Махонина, важно не просто строить новые, комфортные и безопасные объекты, но и создавать условия для обучения. Поэтому власти уделяют особое внимание оснащению оборудованием новых садиков и школ. В 2021-22 годах на эти цели запланировали свыше 100 миллионов рублей.

Алексей Демкин подчеркнул, что в микрорайоне уже несколько лет велась активная жилая застройка, и открытие нового корпуса станет хорошим подспорьем для местных жителей.

– Этот год в Перми «урожайный» на детские сады. Последовательно, один за другим детей примут четыре новых детских сада в районах с наибольшей потребностью в них. В микрорайоне Данилиха ведется активная застройка, многие молодые семьи выбирают этот микрорайон для жительства. Теперь порядка двухсот ребят получили возможность посещать садик рядом с домом. Родителям не придется больше возить детей в другие районы города. Садик откроет свои двери уже с середины мая, в том числе и для детей ясельного возраста, – заявил Алексей Дёмкин.

Фото: gorodperm.ru

Общая площадь здания - 4 752 квадратных метра. В здании есть все необходимые помещения для занятий: спортивный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, студия ИЗО, а также помещения для разнообразных кружков.

Исполняющая обязанности заведующего детским садом Ирина Панкова рассказала, что в новом корпусе создана современная развивающая предметно-пространственная среда, с помощью которой дети смогут открывать и развивать таланты через развитие разных видов интеллекта: социального, эмоционального и пространственного. Для проявления творчества юных пермяков холлы и залы оборудованы мастерскими, студиями, клубами по интересам. Также в новом корпусе садика есть все условия для инклюзивного образования.

Фото: gorodperm.ru

Пространство детского сада напоминает центр развития, где ребенок сможет активно взаимодействовать с миром при помощи современных игровых технологий и практик: технологии ТРИЗ, мнемотехники, технологии STEM-образования, квест-технологий, песочной анимации и информационно-коммуникационных технологий.

Фото: gorodperm.ru

– Это замечательный детский сад. Думаю, что детям будет здесь комфортно. Мы долго ждали открытия этого детского сада в нашем микрорайоне, потому что построено много новых домов. Для нас большая радость ходить в такой детский сад, – поделилась родитель Мария Мудрицкая.

За последние годы в Перми проведена большая работа, чтобы сделать дошкольное образование максимально доступным. Городские власти работают на то, чтобы дети смогли ходить в детский сад максимально близко к дому, а также создают места для детей ясельного возраста. За последние 6 лет было создано порядка 12 тысяч мест в дошкольных учреждениях. Так, в 2020 году благодаря нацпроекту «Демография» было построено четыре здания детских садов – на улицах Желябова,16б, Плеханова, 63а, Евгения Пермяка, 8а и Байкальской, 26а, который был открыт в марте этого года.