В Перми в выходные без воды останутся десятки домов

В Перми пройдут ремонтные работы на водопроводах в майские выходные. Фото: архив "КП"

В Перми жителей предупреждают об отключении воды в начале мая. Компания «Новогор-Прикамье» проведет плановые ремонтные работы. Воды не будет сутки. С 10.00 2 мая до 10.00 3 мая по адресам:

Качалова 35, 37;

Комбайнеров, 38;

Космонавта Беляева, 18;

Мира, 53, 55;

Нефтяников, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 22А, 24, 24А, 26, 28, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 9;

Одоевского, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 46.

С 10.00 6 мая до 10.00 7 мая воды не будет в домах:

Желябова, 11/2, 14;

Комиссара Пожарского, 10, 11а, 11б, 12, 12/2, 13, 14, 17а, 19;

проспект Парковый, 22/2, 24, 25д, 26, 26а, 27а, 28, 28а, 30/1, 30/2, 32, 34, 36, 36а;

Подлесная, 17, 19/1, 19/2, 21, 23/1, 23/2, 27/1, 27/2, 29.