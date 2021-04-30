Коронавирус за сутки выявили в 15 территориях Пермского края

Всего в Пермском крае выявлено 54348 жителей с коронавирусной инфекцией. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пермском крае коронавирус обнаружили в 15 территориях за сутки и у 104 жителей. Больше всего заболевших в Перми – 69. В Чайковском у 6 жителей, в Краснокамском городском округе – у 5. По 4 случая коронавируса в Пермском муниципальном районе, в Лысьвенском и Чернушинском городских округах. В Октябрьском городском округе COVID-19 подтвердился у 3 жителей, в Юсьвинском муниципальном округе – у 2.

По одному заболевшему в семи территориях Пермского края. Это Кунгурский муниципальный район, Нытвенский и Чусовской городские округа, а также Бардымский, Косинский, Куединский и Уинский муниципальные округа.