Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 апреля 2021 6:29

Коронавирус за сутки выявили в 15 территориях Пермского края

В Перми 69 заболевших
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий
Всего в Пермском крае выявлено 54348 жителей с коронавирусной инфекцией.

Всего в Пермском крае выявлено 54348 жителей с коронавирусной инфекцией.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пермском крае коронавирус обнаружили в 15 территориях за сутки и у 104 жителей. Больше всего заболевших в Перми – 69. В Чайковском у 6 жителей, в Краснокамском городском округе – у 5. По 4 случая коронавируса в Пермском муниципальном районе, в Лысьвенском и Чернушинском городских округах. В Октябрьском городском округе COVID-19 подтвердился у 3 жителей, в Юсьвинском муниципальном округе – у 2.

По одному заболевшему в семи территориях Пермского края. Это Кунгурский муниципальный район, Нытвенский и Чусовской городские округа, а также Бардымский, Косинский, Куединский и Уинский муниципальные округа.

Коронавирус в Перми и Пермском крае