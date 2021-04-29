За жестокое убийство двух человек жителя Пермского края приговорили к 18 годам тюрьмы

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В Пермском краевом суде завершилось рассмотрение уголовное дело в отношении жителя Кудымкара, обвиняемого в двойном убийстве.

В сентябре 2020 года кудымкарец выпивал в доме своего знакомого. В какой-то момент мужчины начали ссориться, а после - драться. Разъяренный гость сначала избил мужчину и женщину руками, а после схватил нож и нанес им более 20 ножевых ранений, от которых они скончались на месте происшествия.

- Мужчину приговорили к 18 годам колонии строгого режима.Также в пользу представителей потерпевших с осужденного взыскан моральный вред в размере 1 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.