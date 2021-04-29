«Не сделал должных выводов». Водителя из Пермского края оштрафовали на 200 тысяч рублей

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Водителя из Пермского края оштрафовали на 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В январе 2020 года сотрудники ГАИ остановили подозрительного водителя «Шкоды-Рапид». Как оказалось, мужчина был пьян. А позже выяснилось, что он уже не первый раз ездит пьяным за рулем, за что его уже наказывали штрафов в 30 тысяч рублей и лишали прав.

- Однако должных выводов он для себя не сделал. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на полтора года, - сообщили в пресс-службе МВД.